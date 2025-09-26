元テレビ朝日社員でジャーナリストの玉川徹氏が26日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。ナ・リーグ西地区で優勝したドジャースについてコメントした。番組では冒頭から1時間以上にわたり、ドジャースの4年連続となる地区優勝を特集。大谷翔平投手は敵地のダイヤモンドバックス戦で「1番・DH」で先発出場し、2打席凡退して迎えた第3打席で4試合ぶりの一発となる自己最多タイ54号2ランを放ち、