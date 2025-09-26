記者会見する小泉農相＝26日午前、農水省自民党総裁選に立候補している小泉進次郎農相は26日の記者会見で、石破茂首相が発表方針を示している戦後80年見解に対する評価を控えた。「首相から説明を受けたわけではなく、具体的に論評する材料を持ち合わせていない」と述べた。安倍政権下の戦後70年談話については「国内外で評価されている。どの内閣も上書きする必要性はない」と言及した。見解発表に意欲的な首相の立場について