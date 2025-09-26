お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さんが2025年9月18日に公式YouTubeチャンネルを更新。Vlog形式で、さまざまな芸人仲間と合同トレーニングや筋トレトークをする様子を公開した。コロチキ西野も驚き！「たんぱく質豊富なんやっけ？」2023年8月にYouTubeでダイエット企画をスタートし、半年で69キロからマイナス10キロの減量に成功した西野さん。このときから筋トレにハマり、今でもトレーニングを続けていると