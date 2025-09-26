多くのヒット曲で知られる兄弟デュオ「ビリー・バンバン」の兄、菅原孝さんが今月11日に肺炎のため都内の病院で死去したことが明らかになった。81歳だった。【もっと読む】ビリー・バンバン菅原進さんと愛猫との出会い「引っかかれで一緒に暮らす覚悟ができた」1968年5月結成されたビリー・バンバンは翌年1月のデビュー曲「白いブランコ」が20万枚超のヒットを記録、“カレッジフォークの旗手”と呼ばれた。72年にはドラマ「3