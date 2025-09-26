Windows 10のサポートは2025年10月14日(火)に終了します。Microsoftはサポート終了後も「拡張セキュリティアップデート」を提供することを約束していますが、無料で利用するには「Windowsバックアップ」の設定が必要です。新たに、欧州経済領域(EEA)のユーザーに限り、このWindowsバックアップを不要とする施策をMicrosoftが打ち出したことが分かりました。Euroconsumers_vs_Microsoft_092025.pdf(PDFファイル)https://www.eurocon