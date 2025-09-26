NVIDIAが、音声に基づいて3Dアバターのリアルな顔アニメーションを生成するAI搭載ツール「Audio2Face」をオープンソース化しました。これにより、開発者はAudio2Faceとその基盤となるフレームワークを利用して、ゲームやアプリ向けのリアルな3Dキャラクターを作成できるようになります。NVIDIA Open Sources Audio2Face Animation Model | NVIDIA Technical Bloghttps://developer.nvidia.com/blog/nvidia-open-sources-audio2face