イスラエル国防軍(IDF)がパレスチナ市民を監視するのにMicrosoftのクラウドサービスであるAzureを利用しているという疑惑を受け、独自の調査を行ったMicrosoftが、イスラエル国防省の特定部門へのサービス提供を停止したと発表しました。Microsoft blocks Israel’s use of its technology in mass surveillance of Palestinians | Israel | The Guardianhttps://www.theguardian.com/world/2025/sep/25/microsoft-blocks-israels-