【新興国通貨】人民元円は昨日２月以来高値圏＝中国人民元 円安進行もあり、昨日の海外市場で人民元円は２１．０１４を付け、８月の高値を超えて今年２月以来の元高円安となった。今日も高値圏での推移となっている。ドル人民元はドル高を受けてややしっかりとなり、７．１３台前半推移。 CNYJPY 20.997USDCNY7.1322