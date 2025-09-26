◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）９月２８日、美浦トレセン前走の函館スプリントＳを１分６秒６のコースレコードで制したカピリナ（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎、父ダンカーク）は、外めの１４番枠に決まった。レースを２日後に控えた金曜は、美浦・坂路を６７秒２―１５秒３で駆け上がった後、ポリトラックコースを軽く流して調整した。内枠を願っていた田島調教師は「厳しい