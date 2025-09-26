◆米大リーグヤンキース５―３ホワイトソックス（２５日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が２５日（日本時間２６日）、本拠のホワイトソックスに「２番・右翼」で先発出場し、２試合連続の５２号は出なかったものの２安打２敬遠四球の４出塁を果たした。２回が２死二、三塁、５回は２死二塁と試合の前半から敬遠され今季３６個目。１９５７年レッドソックスのテッ