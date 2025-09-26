NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年9月24日付で、NASAのガンマ線観測衛星「Neil Gehrels Swift（ニール・ゲーレルス・スウィフト、以下Swift）」の軌道上昇に関する契約を、アメリカ企業Katalyst Space Technologies（カタリスト・スペース・テクノロジーズ、以下Katalyst）との間で締結したことを発表しました。Swiftに結合した宇宙機のエンジンで軌道を上昇させる計画【▲ NASAのガンマ線観測衛星「Neil Gehrels Swift（ニール・