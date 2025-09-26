世界的エンターテインメント「スター・ウォーズ」を題材に、9つのアニメスタジオが独自の“ビジョン”で描くオムニバスアニメ『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3が、10月29日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で日米同時独占配信される。このたび、日本版と英語吹替版それぞれの本予告映像が全世界に向けて公開された。【動画】日本語によるオリジナル版本予告＆英語吹替版本予告解禁