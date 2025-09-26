長女（２）を暴行し、治療を受けさせずに死亡させたとして、和歌山県警は２６日、和歌山県紀の川市西井阪の建設業の父親（２６）と妻で無職の母親（２６）を保護責任者遺棄致死容疑で逮捕した。２人は容疑を認めている。発表では、２人は昨年秋頃から今年７月上旬、当時住んでいた和歌山市内の自宅で、長女に暴力を振るい、医療機関を受診させず、７月１０日に死なせた疑い。死因は全身打撲による外傷性ショックだった。