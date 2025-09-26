アメリカのトランプ大統領は25日、外国から輸入する医薬品に対し、来月1日から100％の追加関税を課すと表明しました。トランプ大統領は25日、来月1日から外国から輸入する医薬品に対し、100％の関税を課すと自身のSNSで表明しました。すでにアメリカ国内で医薬品の製造工場の建設を始めている企業については、追加関税の対象外とするとしています。トランプ氏はまた、来月1日からキッチン用のキャビネットや浴室洗面台に50％の関税