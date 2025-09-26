今月の東京23区の消費者物価指数は速報値で2.5％上昇しました。保育料無償化などの影響で前月比は0.2％減少しました。東京23区の9月中旬時点の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除いた総合指数が110.0となり、去年の9月と比べて2.5％上昇しました。上昇幅は前の月から横ばいで3か月連続で2％台です。前の月と比べると0.2％減少しました。東京都では夏の4か月間水道の基本料金が無償化されたことで、水道料は34.6％減少しま