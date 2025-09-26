26日午前10時58分ごろ、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、東京都の東京練馬区です。【各地の震度詳細】■震度2□東京都東京練馬区■震度1□東京都東京千代田区東京大田区東京世田谷