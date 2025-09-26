「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１０時現在で、アシックスが「売り予想数上昇」で１位となっている。 ２６日の東京市場で、アシックスは為替の円安進行を手掛かりに３日続伸。ただ、チャート上では８月１９日の年初来高値４２８９円と、９月１１日の直近高値４２４１円とでダブルトップを形成しており、上値の重さへの意識が売り予想数上昇につながっているようだ。 な