ロームはしっかり。２５日取引終了後、独インフィニオン・テクノロジーズとの間で、ＳｉＣパワーデバイスのパッケージに関する協力体制構築について覚書を締結したと発表した。両社は今後、シリコンはもちろん、ＳｉＣやＧａＮなど、さまざまなパッケージについて協業を拡大する計画にある。 出所：MINKABU PRESS