京王電鉄は、ネット銀行サービス「京王 NEOBANK」のポイントプログラムなどを、2025年10月1日（水）からリニューアルします。今回のリニューアルでは、円預金で獲得できる京王ポイントが大幅にアップするほか、他行からの振込入金や公営競技への入金もポイント付与の対象となります。さらに、毎月のプレゼント企画もより魅力的になり、おトクな給与受取キャンペーンも新たにスタートします。京王沿線での生活がもっと便利でお得に