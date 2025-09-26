【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iの神宮寺勇太が、『エル・ジャポン』11月号増刊特別版（9月27日発売）の表紙に登場する。 ■神宮寺勇太のロングインタビューを『エル デジタル』にも掲載 神宮寺が『エル・ジャポン』のカバーにソロで登場するのは今回が初。 しなやかな美しさで存在感を増し続ける神宮寺が、「ミキモト」のアイコンジュエリーを携えて、光と影が美しく移りゆくパリに降臨。