ＦＲＯＮＴＥＯが４日続伸している。この日、１０月２～３日に米国カリフォルニア州サンディエゴで開催される創薬国際展示会「Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ＆ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＵＳ２０２５」に初出展すると発表しており、米国でのライフサイエンスＡＩ事業の展開加速を期待した買いが入っている。 同展示会は、創薬・前臨床開発・製剤分野における北米有数の国際カンファレンス。同社は、独自のＡＩ「ＫＩＢＩＴ（キ