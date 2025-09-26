午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２３６、値下がり銘柄数は３２７、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に不動産、鉱業、その他製品、証券・商品など。値下がりで目立つのは医薬品、非鉄金属、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS