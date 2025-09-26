瀬戸内地方は、湿った空気の影響で雲が広がっていて、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降は次第に雨がやんで、おおむね曇りになるでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で30度、高松で31度の見込みです。25日より大幅に気温が高くなります。 27日は、気圧の谷や湿った空気の影響で、香川県を中心にやや雲が広がりやすいでしょう。朝の最低気温は岡山で21度、津山で18度、高松で23度の見込みです。日中の最高気温は岡山と