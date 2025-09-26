株式会社ヌルは、カメラバッグブランド「MOUTH」の新製品として、阪神タイガースとコラボレーションした「FLEX MULTI Tigers CAP」を9月26日（金）に発売する。価格は5,500円。 カメラでの撮影時にレンズと干渉しにくい短めのツバに、形状を保持する樹脂ワイヤーを内蔵した「FLEX MULTI CAP」がベース。阪神タイガースのロゴを前面に刺しゅうしている。 素材には、撥水加工が施されたナイロ