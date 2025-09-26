■台風19号(ノグリー) 【画像】台風進路・全国の今後の天気 2025年9月26日10時10分発表 26日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    日本の東中心位置    北緯31度50分 (31.8度)東経153度50分 (153.8度)進行方向、速さ    南南西 ゆっくり中心気圧    980 hPa中心付近の最大風速  