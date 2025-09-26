攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第56回は、ＦＣ町田ゼルビアのFW相馬勇紀だ。前編では、バイタルエリアへの考え方や、ポルトガル１部カーザ・ピアで得た経験、町田での１年目について語ってもらった。後編ではまず、Jリーグにおける自身への高い評価、そして２大会連続となるワールドカップ出場への想いを訊いた。――◆――