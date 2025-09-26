26日11時現在の日経平均株価は前日比26.79円（-0.06％）安の4万5728.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1236、値下がりは327、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は80.53円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が70.91円、アドテスト が37.82円、ディスコ が17.09円、中外薬 が17.02円と続いている。 プラス寄与度トップはリクルー