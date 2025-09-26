26日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝149円82銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円00銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝174円81銭前後と20銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース