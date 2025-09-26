女優の吉永小百合が主演を務める映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』(10月31日公開)の完成披露試写会が行われ、舞台挨拶に、吉永、佐藤浩市、天海祐希、のん、木村文乃、若葉竜也、工藤阿須加、茅島みずき、阪本順治監督が登壇した。吉永小百合主演『てっぺんの向こうにあなたがいる』の完成披露試写会が行われた『てっぺんの向こうにあなたがいる』は、「女性だけで海外遠征を」を合言葉に結成されたエベレスト(ネパール名で