スターバックスが、秋の定番ビバレッジ『パンプキン スパイス ラテ』を29日から全国の店舗で発売する。アメリカをはじめ海外で毎年人気を集め、日本でも根強いファンが多い限定商品だ。さらに、同日にはモンブランやアップルパイなど、秋の味覚を盛り込んだフードメニューも登場する。【画像】絶対美味いやつ…大粒マロンが乗った『手しぼり栗のモンブラン』『パンプキン スパイス ラテ』は、かぼちゃのピューレにシナモン、ジ