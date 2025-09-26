米ホワイトハウスで話すトランプ大統領＝25日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、「10月1日から大型トラックに25％の関税を課す」と自身のSNSで表明した。「米国の偉大な大型トラックメーカーを不公平な競争から守るためだ」と主張した。輸入する一部の医薬品に10月から100％の関税を課すことも投稿した。高関税が課されることになれば、各国のメーカーの事業戦略に影響が出る可能性もあ