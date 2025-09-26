マルハンダイニングが運営するスペシャルティコーヒーブランド「Scrop COFFEE ROASTERS」は9月19日、「こぼれ梅のチキン 〜流山本みりん和風ソース〜」(1,560円)をScrop COFFEE ROASTERS 流山おおたかの森店(千葉県流山市)で発売した。「こぼれ梅のチキン 〜流山本みりん和風ソース〜(自家製パン・サラダ・ドリンク付き)」(1,560円)○「流山プロジェクト」でかごや商店と連携本メニューは「流山プロジェクト」の一環として、地元の