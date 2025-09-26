神奈川県教育委員会（資料写真）神奈川県教育委員会は２６日の県議会文教常任委員会で、少子化を理由に県立高校８校を４校に再編・統合する対象校を明らかにした。対象校は、（１）舞岡（横浜市戸塚区）と金井（同市栄区）（２）茅ケ崎西浜（茅ケ崎市）と寒川（寒川町）（３）秦野総合（秦野市）と秦野曽屋（同）（４）上溝南（相模原市中央区）と相模田名（同）。統合後は舞岡、茅ケ崎西浜、秦野総合、上溝南の敷地と施設を