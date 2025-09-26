ドジャースは２５日（日本時間２６日）に敵地アリゾナでのダイヤモンドバックス戦に８―０で勝利し、４年連続２３回目のナ・リーグ西地区優勝を果たした。先発した山本由伸投手（２７）は６回４安打無失点の好投で１２勝目（８敗）をマーク、日本選手７人目のシーズン２００奪三振を達成した。試合後、クレイトン・カーショー投手（３７）とフレディ・フリーマン内野手（３６）が絶賛した。開幕投手を務めた山本は先発陣で唯一