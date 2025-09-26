京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」から、2025-2026 年秋冬の洋装ライン新作「ネオプレン Y. ブーツ」が登場。本アイテムには、スウェットスーツにも使われる完全防水・防寒の合成ゴム素材「ネオプレン」が使用されています。「ネオプレン」は、優れた伸縮性、耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性が特徴で、履くことで自然と足元が温まり、保温性にも優れているため、寒い季節の足元にもおすすめ。SO-SU-U ブラック × ホワイト、