「7月に公開された映画『木の上の軍隊』で山田裕貴さん（35）は堤真一さん（61）とW主演を務めました。2人は10年ほど前からプライベートで交流があり、山田さんが堤さんの家を訪ねたこともあったとか。堤さんは来年4月期のTBS日曜劇場で、主役を演じることが決まっていますが、実は同ドラマに山田さんがメインキャストの一人として出演するそうです。障がい者ラグビーをテーマにした作品で、タイトルは『ギフト』だと聞いています