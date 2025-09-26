来年１・４東京ドームで引退する新日本プロレスの棚橋弘至が２６日、引退試合まで「あと１００日」となった。この日、新日本プロレスの公式「Ｘ」が「棚橋弘至引退まで、“あと１００日”…！！」とポストした。棚橋は今月３０日に新宿区の歌舞伎町シネシティ広場（歌舞伎町タワー東側）で東京ドーム大会の公開記者会見を実施。会見には１・４ドームでデビューするウルフアロンも登壇。また、ハロープロジェクト・アンジュル