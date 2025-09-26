女優の有村架純のタイツ美脚にフォロワーはくぎ付けになった。２６日にインスタグラムを更新し、プラダの２０２６年春夏ファッションショーを訪問した様子をアップ。「ビビットなオレンジを基調とした舞台にシンプルで優しい色のお洋服たちが相反して融合していて、ＰＲＡＤＡらしさを感じるショーでした」と感想をつづった。オレンジ色の鮮やかな会場で、いすに座った写真をアップ。グレーのタイツで美脚全開。足を組んだ。