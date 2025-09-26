サラダクラブが発表した「サラダ白書2025」で、野菜不足解消に利用したい商品として「パッケージサラダ」が4年連続1位となった。同調査は毎年、サラダの食文化の把握を目的に「野菜の日」（8月31日）に公表するもの。2010年から実施しており16回目の発表となる今回は、「野菜・サラダの喫食実態」「パッケージサラダに関する意識」に加え、天候不順などを背景に昨秋から今春まで高騰した「キャベツ・レタスの価格高騰に関する意識