政府は9月10日、25年10月期の輸入小麦の政府売渡価格を前期（25年4月期）から4.0％引き下げる。売渡価格は5銘柄加重平均6万1010円／tで、5期連続の値下げ。輸入小麦の政府売渡価格は、政府による直近6か月間の買付価格の平均に、マークアップと港湾諸経費を上乗せしたもの。5銘柄の内訳はカナダ産ウェスタン・レッド・スプリング（1CW）、米国産ダーク・ノーザン・スプリング（DNS）、米国産ハード・レッド・ウィンター（HRW）、豪