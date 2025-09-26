日本生活協同組合連合会は「くらし応援全国キャンペーン」第4弾を9月21日から11月末まで実施している。全国の生協と連携し、約220品目のコープ商品を特別価格（約1割引）で提供。人々の節約意識が高止まりするなか、価格と価値の両面から組合員の暮らしを支援する。対象品目は、第3弾（2024年9〜11月）の180品目から220品目に拡大。冷凍食品は29品目から59品目に倍増し、菓子など若年層に人気の商品も追加した。前回伸長した冷凍チ