食楽web 春の味覚として親しまれているタケノコ。柔らかな食感と、かすかに土を思わせる独特の香りは、一年のうちで限られた時期しか楽しめない貴重な味わいです。 そんな旬の食材を、いつでも気軽に楽しめるようにと生まれたのが、香川県三豊市の「風の谷ファーム」が製造するタケノコのおつまみです。 先日訪れた見本市で出会ったこの商品は、一口いただいた瞬間に「これは紹介しなければ」と思わせてくれるほど