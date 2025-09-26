ヤクルト本社は、乳製品乳酸菌飲料「Yakult1000糖質オフ」「Y1000糖質オフ」のパッケージをリニューアルし、9月下旬から順次切り替える。商品特長をより分かりやすくするデザインで、従来品との識別性を高める狙いだ。宅配向けの「Yakult1000糖質オフ」（単品のみ）はアルミキャップを白色に変更し、店頭の「Y1000糖質オフ＝写真」（単品・6本パック）はマルチシュリンクフィルムの白い面積を広げた。「Yakult1000糖質オフ」は1本1