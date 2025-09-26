２４日、滬寧合高速鉄道の上海−南京区間にある通泰揚特大橋の箱桁架設現場。（ドローンから、泰州＝新華社記者／季春鵬）【新華社泰州9月26日】中国の上海、南京、合肥を結ぶ「滬寧合（こねいごう）高速鉄道」の上海−南京区間駅前第9工区で、箱桁架設現場が活気を帯びている。交通インフラ大手、中国鉄建傘下の中鉄十一局集団が施工を担っており、同工区では全体の83％に当たる箱桁708本の架設が完了した。滬寧合高速鉄道