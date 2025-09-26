【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは２５日、ダイヤモンドバックスに８―０で快勝し、４年連続のナ・リーグ西地区優勝を決めた。２季ぶりに投打の二刀流でプレーした大谷翔平（３１）と、開幕投手を務めた山本由伸（２７）はともに２年連続で、佐々木朗希（２３）は米移籍１年目での栄誉となった。この日は山本が先発し、６回４安打無失点、７奪三振と好投し、１２勝目（８敗）。１番指名打者