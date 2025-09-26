親イラン武装組織フーシ派によるドローン攻撃への報復として、イスラエルが中東イエメンの拠点に攻撃を実施しました。【映像】サヌアの様子イスラエル軍は25日、イエメンの首都サヌアにあるフーシ派の軍事拠点に空爆を実施したと発表しました。カッツ国防相は、標的にはフーシ派の参謀本部も含まれていたとしたうえで、数十人を排除したと明らかにしました。イスラエルメディアは、空爆はフーシ派の指導者が演説をしている最