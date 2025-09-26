ふるさと納税制度の指定が取り消される自治体総務省は26日、ふるさと納税のルールに違反したとして、岡山県総社市、佐賀県みやき町、長崎県雲仙市、熊本県山都町を制度の対象から除外すると発表した。寄付の募集費用や返礼品の調達費が基準を上回った。除外期間である9月30日から2年間は、4市町に寄付しても、制度に基づく税の軽減は受けられない。基準を守らない自治体の除外ルールを明確にした2019年6月以降、一度に除外され