「ダイヤモンドバックス０−８ドジャース」（２５日、フェニックス）ドジャースが大勝で４年連続の地区優勝を果たした。試合後にクラブハウスでシャンパンファイトが行われたが、山本由伸の人気者ぶりが伝わってくるワンシーンがあった。地べたに寝そべり、葉巻を吹かすロハスと満面の笑みでじゃれ合っていた山本。その背後ではレジェンド左腕のカーショーが爆笑していた。今季は一度も先発ローテを離脱することなく、苦しい