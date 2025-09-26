シャオミ・ジャパンは、チューナーレススマートテレビの新製品3シリーズを発売した。ハイエンドモデルの「Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 シリーズ」と正統進化モデルの「Xiaomi TV A Pro 2026 シリーズ」、「Xiaomi TV A 2026 シリーズ」がラインアップ。 Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 シリーズ 「Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 シリーズ」は、55インチ・65