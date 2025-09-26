宮崎の新しいご当地グルメ「辛麺」の元祖といわれるローカルチェーンとは？（筆者撮影）【写真を見る】「辛いッ！ だけど旨いッ！」桝元の「元祖辛麺」はこんな感じ。出張先でご当地グルメを楽しみたいけれど、個人店は選びづらい――そんな時に頼れるのがローカルチェーン。本連載では、出張者目線で人気ローカルチェーンを紹介。第18回はライター三角園いずみが宮崎の“辛麺界”をリードしてきた「辛麺屋桝元」を紹介する。宮崎